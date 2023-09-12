В Минэнерго заявили, что ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась

Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

«Несмотря на объективные сложности с доставкой грузов на полуостров Крым, ситуация с поставками топлива нормализовалась», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что регион обеспечен бензином на 10—12 суток, сжиженными углеводородными газами — на 12 суток, дизельным топливом — на пять суток.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит.