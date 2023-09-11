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Глава Минэнерго России назвал искусственным дефицит топлива на юге страны

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Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Глава Минэнерго России назвал искусственным дефицит топлива на юге страны
  • РИА Новости

«Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит», — сказал он РИА Новости.

По словам Шульгинова, министерство старается пресекать такие действия.

Он подчеркнул, что потребности на внутреннем рынке полностью закрыты.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива и горюче-смазочных материалов.

Как он отметил во время заседания, обращаясь к первому замминистра энергетики Павлу Сорокину, если раньше речь шла о необходимости топлива и ГСМ по сниженным ценам, так как стоимость сильно возросла, то в настоящий момент уже нужно говорить о самом факте наличия топлива и ГСМ.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицита топлива на внутреннем рынке России на сегодняшний день не фиксируется.

Минэнерго России сообщило, что планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.

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