Все столичные школы подключили к безопасной сети Wi-Fi в новом учебном году

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что все здания московских школ к новому учебному году подключили к безопасной сети Wi-Fi STUDY.MOS.

Gettyimages.ru

© Hill Street Studios

Об этом информирует НСН. По словам Раковой, всего в школах организовано 70 тыс. новых точек доступа. Теперь 100% зданий школ охвачены единой безопасной сетью. Ракова также сообщила, что в рамках стартовавшего в прошлом году проекта «Каждому учителю ноутбук» все педагоги московских школ получили рабочие ноутбуки. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в калининградской школе №57 открыли инновационный технопарк «Кванториум», оснащённый высокотехнологичной материально-технической базой.