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Все столичные школы подключили к безопасной сети Wi-Fi в новом учебном году

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что все здания московских школ к новому учебному году подключили к безопасной сети Wi-Fi STUDY.MOS.
Все столичные школы подключили к безопасной сети Wi-Fi в новом учебном году
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

Об этом информирует НСН.

По словам Раковой, всего в школах организовано 70 тыс. новых точек доступа. Теперь 100% зданий школ охвачены единой безопасной сетью.

Ракова также сообщила, что в рамках стартовавшего в прошлом году проекта «Каждому учителю ноутбук» все педагоги московских школ получили рабочие ноутбуки.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в калининградской школе №57 открыли инновационный технопарк «Кванториум», оснащённый высокотехнологичной материально-технической базой.

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