Все столичные школы подключили к безопасной сети Wi-Fi в новом учебном году
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Об этом информирует НСН.
По словам Раковой, всего в школах организовано 70 тыс. новых точек доступа. Теперь 100% зданий школ охвачены единой безопасной сетью.
Ракова также сообщила, что в рамках стартовавшего в прошлом году проекта «Каждому учителю ноутбук» все педагоги московских школ получили рабочие ноутбуки.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в калининградской школе №57 открыли инновационный технопарк «Кванториум», оснащённый высокотехнологичной материально-технической базой.