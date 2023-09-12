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Волновахский центральный стадион восстановлен на 75% строителями из ЯНАО

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Волновахский центральный стадион восстановлен на 75% строителями из ЯНАО в рамках ямальского проекта «Спорт во дворе».
Волновахский центральный стадион восстановлен на 75% строителями из ЯНАО
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Potemkin

Об этом сообщает ИА «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Отмечается, что на стадионе уже установлены зрительские трибуны на 240 мест.

Также на данный момент устанавливают легкоатлетический сектор и футбольное поле площадью более 5 тыс. кв. м.

Кроме того, на стадионе появится новое цифровое табло.

Ранее сообщалось, что энергетики восстановили линии электропередачи, повреждённые взрывом напротив АЗС в Махачкале.

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