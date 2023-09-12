Волновахский центральный стадион восстановлен на 75% строителями из ЯНАО
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Об этом сообщает ИА «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.
Отмечается, что на стадионе уже установлены зрительские трибуны на 240 мест.
Также на данный момент устанавливают легкоатлетический сектор и футбольное поле площадью более 5 тыс. кв. м.
Кроме того, на стадионе появится новое цифровое табло.
Ранее сообщалось, что энергетики восстановили линии электропередачи, повреждённые взрывом напротив АЗС в Махачкале.