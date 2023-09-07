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В Дагестане восстановили электроснабжение на месте взрыва напротив АЗС

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Энергетики восстановили линии электропередачи, повреждённые взрывом напротив АЗС в Махачкале.
В Дагестане восстановили электроснабжение на месте взрыва напротив АЗС
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Bascol

Об этом сообщил филиал компании «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

«Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» полностью завершили аварийно-восстановительные работы на повреждённых энергообъектах», — говорится в сообщении.

Специалисты провели ремонт на воздушных линиях, заменили девять стоек и около 1,5 км провода.

Басманный суд Москвы ранее арестовал на два месяца Эльдара Насрулаева, обвиняемого по делу о пожаре и взрыве на автозаправочной станции в Махачкале.

В результате взрыва на АЗС в Дагестане пострадали 119 человек, из них 20 — дети.

Погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.

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