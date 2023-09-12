Руководитель «Дома народов России» Полежаева рассказала о межнациональной работе

Руководитель «Дома народов России» Анна Полежаева на ВЭФ-2023 рассказала о задачах, которые ставит перед собой организация, и об основной повестке межнациональной работы.

«Мы — структура при Федеральном агентстве по делам национальностей, и мы занимаемся реализацией стратегии государственной национальной политики», — сообщила она в интервью сайту kp.ru.

По её словам, у молодой креативной команды имеется площадка для реализации проектов на федеральном уровне — «Дом народов России», расположенный в усадьбе Морозовых в Подсосенском переулке Москвы. В коллективе трудятся представители федеральных национально-культурных автономий, чьи руководители в большинстве своём — члены Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Полежаева также сформулировала повестку межнациональной работы.

«Действовать вместе, мыслить как одна страна — это наш главный девиз и базовый принцип работы», — отметила руководитель «Дома народов России».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 15 сентября впервые отметят День национального костюма.