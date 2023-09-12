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Москва стала самым популярным направлением для новогодних каникул у россиян

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Москва, Сочи и Санкт-Петербург стали самыми популярными российскими направлениями для новогодних каникул у россиян. Это показывают результаты нового исследования.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, доля поисковых запросов отелей в Москве на новогодние каникулы составляет 15,4%, в Сочи — 15,1%, в Санкт-Петербурге — 11,7%.

Среди зарубежных направлений самыми популярными оказались Дубай (7,4% поисковых запросов), Пхукет (6,3%), а также Лондон (6%).

Ранее НСН сообщала, что, согласно исследованию сервиса путешествий «Туту», самыми популярными направлениями этой осенью для россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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