Минпросвещения России направило в новые регионы пособия по украинскому языку

Минпросвещения России организовало отправку пособий по украинскому языку для начальных классов в новые регионы.

Как пишет ТАСС, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев на полях Восточного экономического форума уточнил, что предмет будет изучаться факультативно.

«Речь идёт, прежде всего, о наших новых регионах. Если родители изъявили желание [чтобы их дети] изучали факультативно как родной язык — украинский — для этого были созданы эти учебные пособия», — сказал он.

Бугаев подчеркнул, что такие пособия направлены для начальной школы.