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Минпросвещения России направило в новые регионы пособия по украинскому языку

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Минпросвещения России организовало отправку пособий по украинскому языку для начальных классов в новые регионы.
Минпросвещения России направило в новые регионы пособия по украинскому языку
  • Gettyimages.ru
  • © ijeab

Как пишет ТАСС, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев на полях Восточного экономического форума уточнил, что предмет будет изучаться факультативно.

«Речь идёт, прежде всего, о наших новых регионах. Если родители изъявили желание [чтобы их дети] изучали факультативно как родной язык — украинский — для этого были созданы эти учебные пособия», — сказал он.

Бугаев подчеркнул, что такие пособия направлены для начальной школы. 

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