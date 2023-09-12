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Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами из «Уральских авиалиний»

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Герой России лётчик Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами из «Уральских авиалиний», которые посадили самолёт на поле.
Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами из «Уральских авиалиний»
  • РИА Новости
  • © Владимир Николаев

«Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!» — написал он во «ВКонтакте».

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

Шасси севшего на поле самолёта «Уральских авиалиний» увязли в грунте на полметра.

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