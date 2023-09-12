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Шасси севшего в поле самолёта «Уральских авиалиний» увязли в грунте на полметра

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У самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний», который сел в поле в районе села Убинское Новосибирской области, шасси вошли в грунт на 50 см.
Шасси севшего в поле самолёта «Уральских авиалиний» увязли в грунте на полметра
  • РИА Новости
  • © Владимир Николаев

Об этом сообщает Life.ru.

Источник канала утверждает, что транспортировка воздушного судна не представляется возможной и его ждёт распил.

В свою очередь, генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что самолёт будет восстановлен. По его словам, лайнер «не поломан».

Ранее, по сообщениям URA.RU, Сергей Скуратов заявил в ходе пресс-конференции, что выкуп всех самолётов, находящихся в лизинге, обойдётся «Уральским авиалиниям» в $900 млн.

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