Шасси севшего в поле самолёта «Уральских авиалиний» увязли в грунте на полметра
- РИА Новости
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Об этом сообщает Life.ru.
Источник канала утверждает, что транспортировка воздушного судна не представляется возможной и его ждёт распил.
В свою очередь, генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что самолёт будет восстановлен. По его словам, лайнер «не поломан».
Ранее, по сообщениям URA.RU, Сергей Скуратов заявил в ходе пресс-конференции, что выкуп всех самолётов, находящихся в лизинге, обойдётся «Уральским авиалиниям» в $900 млн.