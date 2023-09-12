В Свердловской области построят новый ангарный комплекс для «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» ищет в Свердловской области площадку для строительства ангарного комплекса, где будут обслуживать самолёты МС-21, заявил на пресс-конференции гендиректор компании Сергей Скуратов.

Об этом сообщает URA.RU.

«Сейчас договариваемся с губернатором (Евгением Куйвашевым. — RT) о строительстве ещё одного ангарного комплекса под МС-21. Это трудоёмко, это большие финансовые затраты, но мы понимаем, что деньги, вложенные в землю, — это безопасность», — отметил Скуратов.

Объём инвестиций оценивается примерно в 7 млрд рублей.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.