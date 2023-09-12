В Свердловской области построят новый ангарный комплекс для «Уральских авиалиний»
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Об этом сообщает URA.RU.
«Сейчас договариваемся с губернатором (Евгением Куйвашевым. — RT) о строительстве ещё одного ангарного комплекса под МС-21. Это трудоёмко, это большие финансовые затраты, но мы понимаем, что деньги, вложенные в землю, — это безопасность», — отметил Скуратов.
Объём инвестиций оценивается примерно в 7 млрд рублей.
Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.
Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.