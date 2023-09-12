В Москве бывшую промзону Карачарово реорганизуют по программе КРТ

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что бывшую промзону Карачарово ждёт реорганизация по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН.

Ефимов уточнил, что будет реорганизовано два участка общей площадью 4,5 га.

«Размер инвестиций в реализацию проекта составит более 8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 344 млн рублей. По итогам редевелопмента участков будет создано около 900 рабочих мест», — отметил заммэра.

Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ПСБ договорились совместно инвестировать более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.