В Москве бывшую промзону Карачарово реорганизуют по программе КРТ
Об этом информирует НСН.
Ефимов уточнил, что будет реорганизовано два участка общей площадью 4,5 га.
«Размер инвестиций в реализацию проекта составит более 8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 344 млн рублей. По итогам редевелопмента участков будет создано около 900 рабочих мест», — отметил заммэра.
Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ПСБ договорились совместно инвестировать более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.