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В Москве бывшую промзону Карачарово реорганизуют по программе КРТ

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Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что бывшую промзону Карачарово ждёт реорганизация по программе комплексного развития территорий (КРТ).
В Москве бывшую промзону Карачарово реорганизуют по программе КРТ

Об этом информирует НСН.

Ефимов уточнил, что будет реорганизовано два участка общей площадью 4,5 га.

«Размер инвестиций в реализацию проекта составит более 8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 344 млн рублей. По итогам редевелопмента участков будет создано около 900 рабочих мест», — отметил заммэра.

Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ПСБ договорились совместно инвестировать более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.

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