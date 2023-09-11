РФПИ инвестирует в производство лекарств и строительство гостиниц высокого класса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ПСБ договорились совместно инвестировать более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.

Об этом было объявлено на полях Восточного экономического форума.

Данные гостиничные комплексы будут частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров.

«Инвестиции РФПИ и ПСБ также позволят создать новые рабочие места и внедрить лучшие практики в сфере строительства и управления гостиничным бизнесом, которые в дальнейшем могут быть востребованы и в других регионах», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Также на полях ВЭФ было объявлено о соглашении РФПИ с ООО «САФФАРМ», дочерней структурой индийской фармацевтической компании Safecon Lifesciences и ООО «Биофармацевтический центр», который принадлежит индийской Anicare Bio Science. Будут осуществлены инвестиции в производство лекарственных средств и фармацевтических ингредиентов.

В частности, «САФФАРМ» намерена построить в Мурманской области фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов для выпуска общих, гормональных и онкологических препаратов.

«Запуск предприятий в Мурманской области также даст возможность выпускать новые фармацевтические продукты, которые ранее не производились на территории России, что позволит расширить перечень доступных препаратов и снизить зависимость от иностранных поставок», — объяснил Дмитриев.

По его словам, инвестиционный проект вносит важный вклад в обеспечение лекарственного суверенитета России.