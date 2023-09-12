Бочкарёв: в Москве построят 39 станций метро в ближайшие 10 лет
- РИА Новости
«В настоящее время в Москве строится порядка 35 км новых линий и 15 станций метро. Всего в наших планах на горизонте десяти лет запроектировать и построить 39 станций метро», — сообщил Бочкарёв.
По его словам, это позволит обеспечить высокую пешую доступность метрополитена практически для всех жителей столицы.
Как отметил Бочкарёв, благодаря комплексному подходу к формированию единого транспортного каркаса у горожан появляется больше возможностей для составления маршрутов, тем самым лучше распределяются потоки пассажиров, снижается загруженность общественного транспорта и сокращается время в пути.