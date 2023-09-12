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Бочкарёв: в Москве построят 39 станций метро в ближайшие 10 лет

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В ближайшие десять лет в Москве планируют построить и открыть 39 станций метро, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в Москве построят 39 станций метро в ближайшие 10 лет
  • РИА Новости

«В настоящее время в Москве строится порядка 35 км новых линий и 15 станций метро. Всего в наших планах на горизонте десяти лет запроектировать и построить 39 станций метро», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, это позволит обеспечить высокую пешую доступность метрополитена практически для всех жителей столицы.

Как отметил Бочкарёв, благодаря комплексному подходу к формированию единого транспортного каркаса у горожан появляется больше возможностей для составления маршрутов, тем самым лучше распределяются потоки пассажиров, снижается загруженность общественного транспорта и сокращается время в пути.

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