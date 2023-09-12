Узнать больше

Путин: закон об иноагентах почти калька с американского, но более либеральный

Короткая ссылка
Российский закон об иноагентах «почти калька» с американского, но гораздо более либеральный.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Это почти калька (с американского закона. — RT), только он гораздо более либеральный», — заявил Путин.

Ранее в пресс-службе Министерства юстиции сообщили RT, что за всё время существования реестра иностранных агентов, с 2015 года по настоящее время, из него было исключено 52 физических и юридических лица в связи с прекращением иностранного финансирования других признаков иностранного влияния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить