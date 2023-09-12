Путин: закон об иноагентах почти калька с американского, но более либеральный

Российский закон об иноагентах «почти калька» с американского, но гораздо более либеральный.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Это почти калька (с американского закона. — RT), только он гораздо более либеральный», — заявил Путин.

Ранее в пресс-службе Министерства юстиции сообщили RT, что за всё время существования реестра иностранных агентов, с 2015 года по настоящее время, из него было исключено 52 физических и юридических лица в связи с прекращением иностранного финансирования других признаков иностранного влияния.