Путин назвал Илона Маска выдающимся, талантливым человеком

Президент России Владимир Путин назвал американского бизнесмена Илона Маска выдающимся и талантливым человеком.

«Что касается частного бизнеса, Илона Маска — он, безусловно, выдающийся человек... Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства», — сказал он в ходе ВЭФ.

Путин подчеркнул, что Россия со своей стороны также планирует развивать эту работу — по его словам, в «Роскосмосе» уже принято решение, поддержанное правительством, о привлечении частных инвесторов в космическую сферу деятельности.

Илон Маск в октябре 2022 года опроверг сообщения СМИ о том, что он говорил с Путиным перед тем, как представить свои предложения по урегулированию украинского конфликта.

Он сказал, что говорил с президентом России «лишь однажды — 18 месяцев назад», тогда темой беседы был космос.