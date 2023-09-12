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Путин назвал Илона Маска выдающимся, талантливым человеком

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Президент России Владимир Путин назвал американского бизнесмена Илона Маска выдающимся и талантливым человеком.
Путин назвал Илона Маска выдающимся, талантливым человеком
  • AP
  • © Benjamin Fanjoy

«Что касается частного бизнеса, Илона Маска — он, безусловно, выдающийся человек... Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства», — сказал он в ходе ВЭФ.

Путин подчеркнул, что Россия со своей стороны также планирует развивать эту работу — по его словам, в «Роскосмосе» уже принято решение, поддержанное правительством, о привлечении частных инвесторов в космическую сферу деятельности.

Илон Маск в октябре 2022 года опроверг сообщения СМИ о том, что он говорил с Путиным перед тем, как представить свои предложения по урегулированию украинского конфликта.

Он сказал, что говорил с президентом России «лишь однажды — 18 месяцев назад», тогда темой беседы был космос.

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