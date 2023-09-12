Пассажирам севшего под Новосибирском самолёта выплатят по 100 тысяч рублей
- РИА Новости
- © Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
«Каждому (пассажиру. — RT) будет выплачено 100 тыс. рублей», — приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний», согласно предварительным данным, сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.
Отмечается, что пострадавших нет.
В Росавиации сообщили о создании комиссии для расследования инцидента.