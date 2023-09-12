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Пассажирам севшего под Новосибирском самолёта выплатят по 100 тысяч рублей

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Пассажирам аварийно севшего в Новосибирской области самолёта «Уральских авиалиний» выплатят по 100 тыс. рублей.
Пассажирам севшего под Новосибирском самолёта выплатят по 100 тысяч рублей
  • РИА Новости
  • © Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

«Каждому (пассажиру. — RT) будет выплачено 100 тыс. рублей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний», согласно предварительным данным, сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

Все пассажиры эвакуированы.

Отмечается, что пострадавших нет.

В Росавиации сообщили о создании комиссии для расследования инцидента.

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