Пассажирам севшего под Новосибирском самолёта выплатят по 100 тысяч рублей

Пассажирам аварийно севшего в Новосибирской области самолёта «Уральских авиалиний» выплатят по 100 тыс. рублей.

Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

«Каждому (пассажиру. — RT) будет выплачено 100 тыс. рублей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний», согласно предварительным данным, сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.

Все пассажиры эвакуированы.

Отмечается, что пострадавших нет.

В Росавиации сообщили о создании комиссии для расследования инцидента.