В Ставропольском крае рекультивировали четыре свалки за пять лет в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на правительство региона.

Так, на Ставрополье восстановили 43,4 га земель.

«Губернатор Владимир Владимиров поручил наращивать темпы ликвидации и рекультивации свалок, используя для этого все возможные механизмы», — отметил министр природных ресурсов и окружающей среды Ставрополья Роман Коврыга.

С прошлого года в регионе начали ликвидировать ещё две свалки общей площадью 19,4 га, передаёт ИА «Победа26».

Ранее в Минприроды Ульяновской области заявили, что в регионе в 2023 году ликвидируют 27 свалок.