В Ставропольском крае рекультивировали четыре свалки за пять лет
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на правительство региона.
Так, на Ставрополье восстановили 43,4 га земель.
«Губернатор Владимир Владимиров поручил наращивать темпы ликвидации и рекультивации свалок, используя для этого все возможные механизмы», — отметил министр природных ресурсов и окружающей среды Ставрополья Роман Коврыга.
С прошлого года в регионе начали ликвидировать ещё две свалки общей площадью 19,4 га, передаёт ИА «Победа26».
Ранее в Минприроды Ульяновской области заявили, что в регионе в 2023 году ликвидируют 27 свалок.