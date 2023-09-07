В Ульяновской области в 2023 году ликвидируют 27 свалок

В Минприроды Ульяновской области заявили, что в регионе в 2023 году ликвидируют 27 свалок.

Об этом сообщает mosaica.ru.

В ведомстве отметили, что предусмотрено около 70 млн рублей на решение экологических вопросов. Средства направят на ликвидацию 27 свалок в регионе.

«Предварительно составляется план природоохранных мероприятий в том или ином городе или районе, он согласовывается с Минприроды России, после чего в течение года поступившие средства необходимо использовать на ликвидацию несанкционированных свалок, восстановление водных объектов, ремонт родников и прочее», — пояснила министр природных ресурсов и экологии региона Гульнара Рахматулина.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области рекультивируют пять несанкционированных свалок до конца 2023 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».