Посадивших самолёт под Новосибирском пилотов представят к наградам
- РИА Новости
«Экипаж геройский. То, что в поле посадили самолет и, по предварительной информации, все живы-здоровы, это экипаж — герои. Мы их обязательно представим к своим государственным наградам региональным», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний», согласно предварительным данным, сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области.
Отмечается, что пострадавших нет.
В Росавиации сообщили о создании комиссии для расследования инцидента.