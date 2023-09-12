Аналитик Муртазин: биометрия и пароль — надёжная защита смартфона от взлома

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал систему биометрической аутентификации совместно с паролем — цифровым, буквенным или графическим — надёжной для защиты персональных данных в смартфоне.

Любая биометрия при получении доступа к смартфону является надёжной, если она используется с паролем, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

«Например, мы разблокируем телефон с помощью отпечатка пальца, но, если датчик не сработает, устройство заблокируется. После этого получить к нему доступ можно будет только с помощью пароля, который знаете только вы», — подчеркнул Муртазин.

Если устройством не пользовались длительное время, сначала необходимо ввести пароль, а затем уже использовать биометрию, посоветовал эксперт.

Ранее эксперт в области ИТ и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, что некоторые функции смартфона могут оказаться полезными в борьбе с телефонными мошенниками.