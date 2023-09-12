Аналитик Муртазин: биометрия и пароль — надёжная защита смартфона от взлома
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Любая биометрия при получении доступа к смартфону является надёжной, если она используется с паролем, объяснил он в интервью Радио Sputnik.
«Например, мы разблокируем телефон с помощью отпечатка пальца, но, если датчик не сработает, устройство заблокируется. После этого получить к нему доступ можно будет только с помощью пароля, который знаете только вы», — подчеркнул Муртазин.
Если устройством не пользовались длительное время, сначала необходимо ввести пароль, а затем уже использовать биометрию, посоветовал эксперт.
Ранее эксперт в области ИТ и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, что некоторые функции смартфона могут оказаться полезными в борьбе с телефонными мошенниками.