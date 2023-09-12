Узнать больше

Аналитик Муртазин: биометрия и пароль — надёжная защита смартфона от взлома

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал систему биометрической аутентификации совместно с паролем — цифровым, буквенным или графическим — надёжной для защиты персональных данных в смартфоне.
Аналитик Муртазин: биометрия и пароль — надёжная защита смартфона от взлома
  • Gettyimages.ru
  • © Fabio Principe

Любая биометрия при получении доступа к смартфону является надёжной, если она используется с паролем, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

«Например, мы разблокируем телефон с помощью отпечатка пальца, но, если датчик не сработает, устройство заблокируется. После этого получить к нему доступ можно будет только с помощью пароля, который знаете только вы», — подчеркнул Муртазин.

Если устройством не пользовались длительное время, сначала необходимо ввести пароль, а затем уже использовать биометрию, посоветовал эксперт.

Ранее эксперт в области ИТ и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, что некоторые функции смартфона могут оказаться полезными в борьбе с телефонными мошенниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить