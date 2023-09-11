Курский губернатор Старовойт: в Рыльске ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Рыльске Вооружённые силы Украины сбросили взрывное устройство с беспилотника.
Об этом он написал в Telegram.
По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.
Повреждения получили два здания.
Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью.
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