Курский губернатор Старовойт: в Рыльске ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Рыльске Вооружённые силы Украины сбросили взрывное устройство с беспилотника.

Об этом он написал в Telegram.

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.

Повреждения получили два здания.

Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью.