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ФСБ выявила незаконную продажу более восьми тонн краба в ресторанах Москвы

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Следователи ФСБ выявили незаконный сбыт более восьми тонн краба в ресторанах Москвы.
ФСБ выявила незаконную продажу более восьми тонн краба в ресторанах Москвы
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ущерб от незаконной продажи краба составил почти 50 млн рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в сговоре с поставщиками рестораторы Москвы приобрели краба по заведомо не соответствующим действительности документам без прохождения необходимых ветеринарных процедур.

Санкция статьи, которая вменяется ещё неустановленным лицам, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

В июне начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова заявила, что Росздравнадзор заблокировал более 57 тыс. сайтов за незаконную продажу лекарств.

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