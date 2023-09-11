ФСБ выявила незаконную продажу более восьми тонн краба в ресторанах Москвы

Следователи ФСБ выявили незаконный сбыт более восьми тонн краба в ресторанах Москвы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ущерб от незаконной продажи краба составил почти 50 млн рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в сговоре с поставщиками рестораторы Москвы приобрели краба по заведомо не соответствующим действительности документам без прохождения необходимых ветеринарных процедур.

Санкция статьи, которая вменяется ещё неустановленным лицам, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

В июне начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова заявила, что Росздравнадзор заблокировал более 57 тыс. сайтов за незаконную продажу лекарств.