Росздравнадзор заблокировал более 57 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарств

Росздравнадзор заблокировал более 57 тыс. сайтов за незаконную продажу лекарств, заявила начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова.

«В настоящее время сотрудниками Росздравнадзора рассмотрено 85 899 интернет-ресурсов, по факту реализации незаконной продажи лекарственных средств заблокировано 57 588 сайтов», — сказала Крупнова.

Как пишет РИА Новости, об этом она сказала в ходе заседания экспертного совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство утвердило новую стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года.

По словам российского премьера, новая программа ставит своей задачей увеличить выпуск в России качественных и эффективных лекарств.