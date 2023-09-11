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Сергей Собянин открыл новую дорогу между Троицком и Щербинкой

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую автомобильную дорогу в Новой Москве, которая связывает города Троицк и Щербинку.
Сергей Собянин открыл новую дорогу между Троицком и Щербинкой
  • РИА Новости

Об этом Собянин написал в Telegram.

«Троицк и Щербинку в ТиНАО напрямую связала новая дорога», — говорится в сообщении.

По словам градоначальника, теперь доехать из Троицка в Щербинку можно будет примерно за 20 минут.

Кроме того, с открытием данного участка трассы завершено формирование единой транспортной связи от Варшавского шоссе до Минского длиной около 40 км.

9 сентября президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли финишный участок Московского скоростного диаметра.

Также они приняли участие в церемонии открытия Северного дублёра Кутузовского проспекта, который получил название проспект Багратиона.

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