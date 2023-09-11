Сергей Собянин открыл новую дорогу между Троицком и Щербинкой
- РИА Новости
Об этом Собянин написал в Telegram.
«Троицк и Щербинку в ТиНАО напрямую связала новая дорога», — говорится в сообщении.
По словам градоначальника, теперь доехать из Троицка в Щербинку можно будет примерно за 20 минут.
Кроме того, с открытием данного участка трассы завершено формирование единой транспортной связи от Варшавского шоссе до Минского длиной около 40 км.
9 сентября президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли финишный участок Московского скоростного диаметра.
Также они приняли участие в церемонии открытия Северного дублёра Кутузовского проспекта, который получил название проспект Багратиона.