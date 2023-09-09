Узнать больше

Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия Северного дублёра Кутузовского проспекта, который получил название проспект Багратиона.
Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона
  • © М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Вперёд, разрешаю», — сказал Путин, разрешив движение по дублёру.

Запуск движения по Северному дублёру Кутузовского проспекта уменьшит время ожидания в пробках для водителей более чем на 7 млн машино-часов в год, а совокупная протяжённость перегруженных участков автодорог в прилегающих районах сократится на 72 км.

К участию в проекте строительства Северного дублёра Кутузовского проспекта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) привлёк пять ведущих международных суверенных фондов из стран Ближнего Востока и Азии и реализовывал его совместно с УК «Лидер». Масштабные инвестиции для строительства и запуска новой важной транспортной магистрали в Москве стали возможны благодаря эффективному сотрудничеству внутренних инвесторов — РФПИ и пенсионных фондов группы ПАО «Газпром», а также международных партнёров.

Ранее президент России Владимир Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» — от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить