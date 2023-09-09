Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия Северного дублёра Кутузовского проспекта, который получил название проспект Багратиона.

«Вперёд, разрешаю», — сказал Путин, разрешив движение по дублёру.

Запуск движения по Северному дублёру Кутузовского проспекта уменьшит время ожидания в пробках для водителей более чем на 7 млн машино-часов в год, а совокупная протяжённость перегруженных участков автодорог в прилегающих районах сократится на 72 км.

К участию в проекте строительства Северного дублёра Кутузовского проспекта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) привлёк пять ведущих международных суверенных фондов из стран Ближнего Востока и Азии и реализовывал его совместно с УК «Лидер». Масштабные инвестиции для строительства и запуска новой важной транспортной магистрали в Москве стали возможны благодаря эффективному сотрудничеству внутренних инвесторов — РФПИ и пенсионных фондов группы ПАО «Газпром», а также международных партнёров.

Ранее президент России Владимир Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» — от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области.