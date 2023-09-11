В челябинском ЮУрГУ обучаются более двух тысяч иностранных студентов из 56 стран

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) обучаются более двух тысяч иностранных студентов из 56 стран, в частности из Италии, Мали, Мозамбика, Танзании, Эквадора.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

Кроме того, в 2023 году более 100 иностранных студентов обучаются на бесплатной основе.

По словам начальника отдела по работе с иностранными студентами Валерии Чачиной, часть студентов обучается в рамках партнёрства с Наманганским инженерно-строительным институтом, Чжэцзянском океаническом университетом и другими.

Ранее сообщалось, в Крыму в высших учебных заведениях начали учиться 6,5 тыс. первокурсников, в колледжах — 13,5 тыс.