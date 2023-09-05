В колледжи и университеты Крыма зачислены около 20 тысяч первокурсников
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Министерство образования, науки и молодёжи республики.
Также на обучение зачислены по квоте 8,5 тыс. участников СВО и их детей.
«Важно отметить, что ряд вузов принял решение о приёме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счёт собственных средств», — добавил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Ранее вице-губернатор Ирина Каклюгина заявила, что в колледжи Московской области подали почти 80 тыс. заявлений.