В колледжи и университеты Крыма зачислены около 20 тысяч первокурсников

В Крыму в высших учебных заведениях начали учиться 6,5 тыс. первокурсников, в колледжах — 13,5 тыс.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Министерство образования, науки и молодёжи республики.

Также на обучение зачислены по квоте 8,5 тыс. участников СВО и их детей.

«Важно отметить, что ряд вузов принял решение о приёме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счёт собственных средств», — добавил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Ранее вице-губернатор Ирина Каклюгина заявила, что в колледжи Московской области подали почти 80 тыс. заявлений.