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В колледжи Подмосковья подали 80 тысяч заявлений

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В колледжи Московской области подали почти 80 тыс. заявлений, рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.
В колледжи Подмосковья подали 80 тысяч заявлений
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Лидируют по подаче заявлений колледж «Подмосковье», Щёлковский колледж и МКЦ — Техникум имени Королёва.

Среди самых популярных — программы по IT-специальностям, операционная деятельность в логистике, техобслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

«В этом году в подмосковных колледжах для первокурсников предусмотрено почти 18 тыс. бюджетных мест», — добавила Каклюгина.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей.

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