В колледжи Подмосковья подали 80 тысяч заявлений
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
Лидируют по подаче заявлений колледж «Подмосковье», Щёлковский колледж и МКЦ — Техникум имени Королёва.
Среди самых популярных — программы по IT-специальностям, операционная деятельность в логистике, техобслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
«В этом году в подмосковных колледжах для первокурсников предусмотрено почти 18 тыс. бюджетных мест», — добавила Каклюгина.
Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей.