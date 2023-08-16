В колледжи Подмосковья подали 80 тысяч заявлений

В колледжи Московской области подали почти 80 тыс. заявлений, рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Лидируют по подаче заявлений колледж «Подмосковье», Щёлковский колледж и МКЦ — Техникум имени Королёва.

Среди самых популярных — программы по IT-специальностям, операционная деятельность в логистике, техобслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

«В этом году в подмосковных колледжах для первокурсников предусмотрено почти 18 тыс. бюджетных мест», — добавила Каклюгина.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей.