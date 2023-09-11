Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населённым пунктам

Российский президент Владимир Путин удостоил почётного звания «Город трудовой доблести» ряд российских населённых пунктов.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В том числе почётные звания присвоены Находке, Владимиру, Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску и Воткинску.

Почётные звания были присвоены этим городам за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, а также за «обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Ранее Путин поддержал идею присвоения звания «Город трудовой доблести» десяти городам.