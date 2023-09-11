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Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населённым пунктам

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Российский президент Владимир Путин удостоил почётного звания «Город трудовой доблести» ряд российских населённых пунктов.
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населённым пунктам
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В том числе почётные звания присвоены Находке, Владимиру, Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску и Воткинску. 

Почётные звания были присвоены этим городам за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, а также за «обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Ранее Путин поддержал идею присвоения звания «Город трудовой доблести» десяти городам.

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