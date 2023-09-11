Карасин заявил, что российской делегации выдали визы для поездки на ГА ООН
- РИА Новости
«Членам делегации, а также членам официальной делегации выдали визы, насколько я знаю. Я не видел бумаг, но так, по крайней мере, сказали. Так что поедем, будем бороться за российские интересы», — сказал он РИА Новости.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН.
На прошлой неделе замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что до сих пор не все члены российской делегации получили американские визы для посещения Генеральной ассамблеи ООН.