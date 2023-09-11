Мутко предложил снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры

Для стимулирования застройщиков возводить дома с квартирами большой площади стоит снизить ипотечные ставки для покупателей.

Об этом заявил гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, сегодня 53% жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры.

«Надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с НСН заявил, что правила выдачи льготной ипотеки могут ужесточить уже 15 сентября на фоне израсходования Минфином выделенных на это средств.