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Песков: роль ВТО испаряется изо дня в день

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Роль ВТО испаряется изо дня в день, организация не противостоит деструктивной линии на введение санкций.
Песков: роль ВТО испаряется изо дня в день
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На фоне того экономико-юридического беспредела, который творится сейчас, роль ВТО испаряется изо дня в день», — сказал он в интервью «Известиям».

Песков отметил, что организация не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций в отношении ряда стран.

Ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил, что ряд стран используют санкции, введённые под эгидой ООН, для политического давления на неугодных.

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