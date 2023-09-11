Песков: роль ВТО испаряется изо дня в день

Роль ВТО испаряется изо дня в день, организация не противостоит деструктивной линии на введение санкций.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На фоне того экономико-юридического беспредела, который творится сейчас, роль ВТО испаряется изо дня в день», — сказал он в интервью «Известиям».

Песков отметил, что организация не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций в отношении ряда стран.

Ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил, что ряд стран используют санкции, введённые под эгидой ООН, для политического давления на неугодных.