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СК: съевшая арбуз в Москве женщина умерла от сердечной недостаточности

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Женщина, которая скончалась в Москве после употребления арбуза, по предварительным данным, умерла от сердечной недостаточности, признаков отравления не обнаружено.
СК: съевшая арбуз в Москве женщина умерла от сердечной недостаточности
  • РИА Новости

Об этом информирует ГСУ СК России по Москве.

«По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность», — заявили в Следственном комитете.

Обстоятельства смерти женщины продолжают устанавливаться.

Ранее следствие сообщало, что страдавшая хроническими заболеваниями женщина в Москве съела арбуз и умерла.

Была организована доследственная проверка.

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