СК: съевшая арбуз в Москве женщина умерла от сердечной недостаточности
- РИА Новости
Об этом информирует ГСУ СК России по Москве.
«По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность», — заявили в Следственном комитете.
Обстоятельства смерти женщины продолжают устанавливаться.
Ранее следствие сообщало, что страдавшая хроническими заболеваниями женщина в Москве съела арбуз и умерла.
Была организована доследственная проверка.