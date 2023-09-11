СК: съевшая арбуз в Москве женщина умерла от сердечной недостаточности

Женщина, которая скончалась в Москве после употребления арбуза, по предварительным данным, умерла от сердечной недостаточности, признаков отравления не обнаружено.

РИА Новости

Об этом информирует ГСУ СК России по Москве. «По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность», — заявили в Следственном комитете. Обстоятельства смерти женщины продолжают устанавливаться. Ранее следствие сообщало, что страдавшая хроническими заболеваниями женщина в Москве съела арбуз и умерла. Была организована доследственная проверка.