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Ведущими онлайн-курса «Научпоп-журналистика» станут Малозёмов и Мацкявичюс

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Глава службы образовательных проектов телеканала RT Анна Ковтунова перечислила ряд спикеров онлайн-курса Школы RT «Научпоп-журналистика».
Ведущими онлайн-курса «Научпоп-журналистика» станут Малозёмов и Мацкявичюс
  • РИА Новости

«О том, как делать крутые проекты о науке, расскажет Сергей Малозёмов — ведущий научно-популярных программ на НТВ, автор серии книг о здоровом образе жизни и питании. Опытнейший ведущий телеканала «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс поделится секретами работы в кадре», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, исполнительный продюсер телеканала «Наука» Алексей Резепкин научит слушателей курса снимать научно-популярное кино.

«Своим мастерством делятся и журналисты RT — лучшие специалисты в области новых медиа, создания контента, съёмки видео и постпродакшена», — рассказала Ковтунова.

Ранее сообщалось, что Школа RT совместно с национальным проектом «Наука и университеты» и оператором Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» открывает приём заявок и запускает бесплатный образовательный онлайн-курс «Научпоп-журналистика».

Обучение начнётся 2 октября 2023 года. Курс состоит из пяти блоков: «Всё о научпопе», «Работа с текстом», «Новые медиа: социальные сети и SMM», «Работа в кадре, съёмка и постпродакшн», «Личный бренд и PR».

Заявки на участие принимаются на сайте Школы RT с 11 по 25 сентября 2023 года.

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