RT открывает приём заявок на новый онлайн-курс «Научпоп-журналистика»

Школа RT совместно с национальным проектом «Наука и университеты» и оператором Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» открывает приём заявок и запускает бесплатный образовательный онлайн-курс «Научпоп-журналистика».

Курс «Научпоп-журналистика», созданный в Десятилетии науки и технологий, поможет журналистам и всем, кто любит науку, научиться рассказывать о ней просто и интересно в разных форматах — от написания постов и статей до создания телепрограмм и документальных фильмов.

«Благодаря нашему курсу люди, интересующиеся популяризацией науки и технологий, познакомятся с опытом ведущих журналистов, блогеров и коммуникаторов. Надеемся, что это поможет расширить сообщество популяризаторов науки в нашей стране», — заявила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Обучение начнётся 2 октября 2023 года. Курс состоит из пяти блоков: «Всё о научпопе», «Работа с текстом», «Новые медиа: социальные сети и SMM», «Работа в кадре, съёмка и постпродакшн», «Личный бренд и PR».

Заявки на участие принимаются на сайте Школы RT с 11 по 25 сентября 2023 года.