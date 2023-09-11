В RT рассказали о задачах онлайн-курса «Научпоп-журналистика»

Глава службы образовательных проектов телеканала RT Анна Ковтунова рассказала о задачах онлайн-курса «Научпоп-журналистика» Школы RT совместно с национальным проектом «Наука и университеты» и оператором Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты».

«Мы хотим показать, что о науке можно и нужно рассказывать доступно. А тем, кто по какой-то причине сомневается в выборе научно-популярной журналистики как сферы для развития, мы дадим понять, почему их сомнения напрасны», — цитирует её РИА Новости.

Ковтунова отметила, что в ходе курса эксперты расскажут, как увлекательно писать о науке, как снимать программы и документальное кино, создавать и продвигать свои блоги, делать подкасты.

«Стать слушателем может каждый, кто имеет хотя бы небольшой опыт в медиа и интересуется наукой, — от студентов профильных специальностей до блогеров и сотрудников СМИ», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Школа RT совместно с национальным проектом «Наука и университеты» и оператором Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» открывает приём заявок и запускает бесплатный образовательный онлайн-курс «Научпоп-журналистика».

Обучение начнётся 2 октября 2023 года. Курс состоит из пяти блоков: «Всё о научпопе», «Работа с текстом», «Новые медиа: социальные сети и SMM», «Работа в кадре, съёмка и постпродакшн», «Личный бренд и PR».

Заявки на участие принимаются на сайте Школы RT с 11 по 25 сентября 2023 года.