В ХМАО при столкновении легкового авто с грузовиком погиб человек

В Ханты-Мансийске один человек погиб вследствие столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал полиции Югры.

По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей — легкового Lexus и грузовика Tatra, в результате чего погиб пассажир Lexus, водитель госпитализирован, говорится в сообщении.

На месте аварии работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП у города Олонец в Карелии.