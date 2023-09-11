В ХМАО при столкновении легкового авто с грузовиком погиб человек
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал полиции Югры.
По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей — легкового Lexus и грузовика Tatra, в результате чего погиб пассажир Lexus, водитель госпитализирован, говорится в сообщении.
На месте аварии работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП у города Олонец в Карелии.