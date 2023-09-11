Состоялся итоговый розыгрыш «Миллиона призов» среди голосовавших электронно

Завершился третий, итоговый розыгрыш программы «Миллион призов» среди тех, кто принимал участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Призы разыграли случайным образом при помощи специального оборудования. Победители получат 1, 3 или 5 тыс. баллов. Каждый балл равен одному рублю.

В трёх розыгрышах победителями стали 2,3 млн москвичей.

После 12:00 всем победителям розыгрыша отправят СМС с информацией о выигрыше. Чтобы им воспользоваться, необходимо до 25 сентября включительно активировать уникальный код участника.

Ранее в Москве завершилось голосование на выборах мэра. Избирательные участки в течение трёх дней — с 8 по 10 сентября — работали с 08:00 до 20:00 мск. Также москвичи могли проголосовать онлайн через портал дистанционного электронного голосования.