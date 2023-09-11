В Москве более 700 тысяч пассажиров воспользовались услугами речного транспорта

Речной транспорт Москвы в период с июня по август перевёз более 700 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что летом действовало десять обновлённых маршрутов по Москве-реке. По ним курсировало 49 судов. Пассажиры совершили на них 30 тыс. поездок. Самыми популярными стали маршруты «Северный», «Исторический» и «Центральный». Наибольший пассажиропоток наблюдался в августе.

Речной транспорт столицы в целях повышения безопасности взял на контроль центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столицу для работы на регулярном маршруте речного транспорта поступило пять новых плавучих причалов и четыре электросудна.