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В Москве более 700 тысяч пассажиров воспользовались услугами речного транспорта

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Речной транспорт Москвы в период с июня по август перевёз более 700 тыс. пассажиров.
В Москве более 700 тысяч пассажиров воспользовались услугами речного транспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что летом действовало десять обновлённых маршрутов по Москве-реке. По ним курсировало 49 судов. Пассажиры совершили на них 30 тыс. поездок. Самыми популярными стали маршруты «Северный», «Исторический» и «Центральный». Наибольший пассажиропоток наблюдался в августе.

Речной транспорт столицы в целях повышения безопасности взял на контроль центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столицу для работы на регулярном маршруте речного транспорта поступило пять новых плавучих причалов и четыре электросудна.

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