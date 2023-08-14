В Москву доставили новые экологичные электросуда и причалы

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столицу для работы на регулярном маршруте речного транспорта поступило пять новых плавучих причалов и четыре электросудна.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Причалы изготовлены в Перми, а электрические речные трамваи — в Санкт-Петербурге.

«Наши причалы и электросуда — полностью российская разработка, они современные, экологичные и не наносят никакого вреда акватории Москвы-реки. Переход на «зелёные» технологии… — это важный шаг в заботе о природе и здоровье жителей», — заявил Ликсутов.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве установят ещё 250 новых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.