В Москву доставили новые экологичные электросуда и причалы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
Причалы изготовлены в Перми, а электрические речные трамваи — в Санкт-Петербурге.
«Наши причалы и электросуда — полностью российская разработка, они современные, экологичные и не наносят никакого вреда акватории Москвы-реки. Переход на «зелёные» технологии… — это важный шаг в заботе о природе и здоровье жителей», — заявил Ликсутов.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве установят ещё 250 новых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.