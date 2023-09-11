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Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) есть «огромная финансовая дыра».
Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК
  • РИА Новости

Об этом он заявил в беседе с РБК.

«Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание», — сказал Костин, описывая ситуацию, когда правительство принимало решение о том, кому передать ОСК в управление.

Он отметил, что самая сложная ситуация на предприятии сложилась «в зоне гражданского судостроения».

По его словам, после аудита будет сделан запрос к государству для решения сложившейся ситуации.

Вместе с этим Костин указал, что в ОСК уже формируется отдельная команда.

«Я как председатель совета директоров корпорации взял ответственность за это. Значит, буду работать, сколько надо», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций ОСК.

В августе в Минпромторге России сообщили, что специалисты уже начал проводить аудит ОСК.

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