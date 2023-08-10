Путин заявил, что ВТБ получит госпакет акций Объединённой судостроительной корпорации

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации.

Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

Путин напомнил, что кабмин предложил передать госпакет акций ОСК во владение ВТБ.

«Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно», — цитирует главу государства ТАСС.

Ранее стало известно, что кабмин России на два года продлил программу субсидирования кредитов на покупку судов.