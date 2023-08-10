Путин заявил, что ВТБ получит госпакет акций Объединённой судостроительной корпорации
Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.
Путин напомнил, что кабмин предложил передать госпакет акций ОСК во владение ВТБ.
«Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно», — цитирует главу государства ТАСС.
Ранее стало известно, что кабмин России на два года продлил программу субсидирования кредитов на покупку судов.