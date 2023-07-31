Кабмин России на два года продлил программу субсидирования кредитов на покупку судов

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство ещё на два года продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов для отечественных судоходных компаний.

«Для дополнительного стимулирования спроса правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний ещё на два года», — заявил Мишустин.

По его словам, государство компенсирует до 75% затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских кораблей.

«Также сохраним в текущем году возможность их покупки с рассрочкой платежа. Это ещё один эффективный инструмент, который стал особенно востребован после введения санкций недружественными странами. Смена собственника позволила продолжить безопасную эксплуатацию более полусотни судов», — отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что соответствующее постановление правительства подписано.

В июне вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что до 2035 года в стране планируется сдать 175 пассажирских судов отечественного производства.

По его словам, российские верфи также обладают достаточными мощностями, чтобы выполнить дополнительные заказы.

Глава Минпромторга отметил высокую загрузку российских судостроительных заводов.