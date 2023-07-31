Кабмин России на два года продлил программу субсидирования кредитов на покупку судов
«Для дополнительного стимулирования спроса правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний ещё на два года», — заявил Мишустин.
По его словам, государство компенсирует до 75% затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских кораблей.
«Также сохраним в текущем году возможность их покупки с рассрочкой платежа. Это ещё один эффективный инструмент, который стал особенно востребован после введения санкций недружественными странами. Смена собственника позволила продолжить безопасную эксплуатацию более полусотни судов», — отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что соответствующее постановление правительства подписано.
В июне вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что до 2035 года в стране планируется сдать 175 пассажирских судов отечественного производства.
По его словам, российские верфи также обладают достаточными мощностями, чтобы выполнить дополнительные заказы.
Глава Минпромторга отметил высокую загрузку российских судостроительных заводов.