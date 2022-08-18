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Мантуров заявил о высокой загрузке на российских судостроительных заводах

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о высокой загрузке на отечественных судостроительных заводах.
Мантуров заявил о высокой загрузке на российских судостроительных заводах
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

Об этом он сказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по теме судостроения.

«В целом загрузка мощностей в отрасли сейчас достаточно высокая, на 63 судостроительных предприятиях в разных стадиях строительства находятся около 300 судов и морской техники», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Мантуров добавил, что среди государственных и частных заказчиков, по данным его ведомства, есть спрос на более чем 700 судов до 2035 года. 

Ранее Путин высказался о проблемах с замещением иностранной техники при постройке судов в России.

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