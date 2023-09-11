Действующий губернатор Кузбасса Цивилёв побеждает на выборах с 85,24% голосов
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Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.
Также сообщается, что его конкурент Екатерина Грунтовая от КПРФ получила 5,07% голосов, за Станислава Карпова от ЛДПР проголосовало 4,55%, а Юрий Скворцов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получил 3,56%.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах главы столицы с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов УИК.