Иванов: уровень трития в российских водах не вырос после сброса воды с «Фукусимы»
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, теоретически опасения есть, но практических пока нет.
«Никаких признаков, что именно в российских терводах повысился уровень трития, нет», — отметил Иванов.
31 августа приморское межрегиональное управление Россельхознадзора заявило, что во время исследований рыбы, которая была добыта в России после сброса воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1», не обнаружили превышений нормы радиологических показателей.
1 сентября сообщалось, что оператор атомной электростанции «Фукусима-1» компания TEPCO впервые с момента начала сброса низкорадиоактивной воды обнаружила в море тритий.