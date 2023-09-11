Иванов: уровень трития в российских водах не вырос после сброса воды с «Фукусимы»

Специальный представитель российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе ВЭФ-2023 заявил, что нет признаков, что уровень трития в водах России повысился после сброса Японией воды с АЭС «Фукусима-1».

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, теоретически опасения есть, но практических пока нет.

«Никаких признаков, что именно в российских терводах повысился уровень трития, нет», — отметил Иванов.

31 августа приморское межрегиональное управление Россельхознадзора заявило, что во время исследований рыбы, которая была добыта в России после сброса воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1», не обнаружили превышений нормы радиологических показателей.

1 сентября сообщалось, что оператор атомной электростанции «Фукусима-1» компания TEPCO впервые с момента начала сброса низкорадиоактивной воды обнаружила в море тритий.