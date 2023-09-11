Михаил Котюков побеждает на выборах губернатора Красноярского края с 70,22% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя региона Сергей Пономаренко со ссылкой на предварительные данные в своём Telegram-канале.

«Котюков Михаил Михайлович («Единая Россия») — 70,22%, Глисков Александр Александрович (ЛДПР) — 11,32%», — написал он.

При этом Иванова Ирина Геннадьевна от партии «Зеленые» получила 8,24% голосов, Новак Андрей Петрович (КПРФ) — 6,03%, а Маркерт Максим Андреевич (СР) — 1,70%.

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко от «Единой России» побеждает на выборах губернатора Алтайского края с 76,16% голосов.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что голосование во всех регионах завершено.