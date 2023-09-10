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В ЦИК заявили о возможных точечных изменениях в законе перед выборами президента

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Перед президентскими выборами в России возможны точечные изменения в законодательстве.
В ЦИК заявили о возможных точечных изменениях в законе перед выборами президента
  • РИА Новости

Об этом заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

«Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, отметив высокий стандарт организации голосования в столице.

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