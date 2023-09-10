МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД России Михаил Давыдов.
«Нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зарегистрировано», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Давыдов сообщил, что МВД с начала избирательной кампании зарегистрировало около 2 тыс. сообщений о правонарушениях, возбуждено шесть уголовных дел.
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, отметив высокий стандарт организации голосования в столице.